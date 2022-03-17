Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kripto para birimlerini ülkede yasallaştıracak önemli bir kanunu imzaladı.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından imzalanan yeni bir yasa tasarısıyla, kripto para birimleri yakında Ukrayna’da yasal bir varlık sınıfı olacak.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, hem yabancı hem de Ukrayna kripto para borsalarının ülkede faaliyet göstermesine izin verildiğini resmi olarak açıkladı. Kripto şirketleri yakında Ukrayna bankalarında hesap açabilecekler.

Dünya, Ukrayna ordusu, yardım grupları, bilgisayar korsanları ve sıradan vatandaşlar aracılığıyla Rusya’nın işgalinden bu yana Ukrayna’ya tahmini 100 milyon dolarlık kripto bağışı gönderdi.

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı, yasanın imzalandığını duyururken, “Bu Yasanın Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması, kripto sektörünü gölgelerden çıkarmak ve Ukrayna’da sanal varlıklar için yasal bir pazar başlatmak için önemli bir adımdır” dedi.

Kripto para birimleri Ukrayna’da teknik olarak yasa dışı değildi, bu nedenle milyonlarca dolarlık bağış yapılabildi. Ancak Ukrayna’daki dijital varlıklar yasal bir gri alanda yer alıyordu. Örneğin, Ukrayna’da ne insanlar ne de şirketler piyasada kriptoya sahip olamıyor veya ticaret yapamıyor. Son yıllarda Ukrayna ve Doğu Avrupa’da kripto suçlarında ve kara para aklamada yaşanan ani artış, ülke hükümetinin endüstriye karşı operasyonlar yürütmesine sebep oldu.

Yeni yasa, Ukrayna’nın gelişen kripto endüstrisinin var olması için yasal bir çerçeve ortaya koyuyor ve ayrıca Ukrayna Ulusal Bankası ve Ulusal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nu düzenleyici olarak belirliyor. Ayrıca, Ukrayna’daki kripto endüstrisini daha da meşrulaştıracak daha fazla yasa ve vergi kodunun önünü açıyor.