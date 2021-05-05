Elon Musk’ın Dogecoin twetlerinin ardından büyük bir ivme yakalayan Dogecoin son 24 saatte yüzde 50 civarında yükseldi. Bitcoin ve Ethereum ise düşüşte.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte yüzde 3,8 değer kaybeden Bitcoin, 453 bin liraya satılıyor.

Son günlerde tarihi zirvesini sürekli yenileyen Ethereum ise yüzde 4’lük kayıpla 27 bin liradan el değiştiriyor.

Elon Musk’ın da zaman zaman yaptığı destek açıklamalarıyla ivme yakalayan Dogecoin ise, 5,66 liralık fiyatıyla tüm zamanların zirvesini gördü.

Değeri 4 ayda 74 kat arttı

Şaka amacıyla yaratılan Dogecoin, Elon Musk’ın paylaşımları sonrasında büyük bir yükseliş kaydederek sene başından bu yana 74 katına çıktı. Seneye 0,0090 cent civarında başlayan kripto para, şu an 0,6732 cent civarında bulunuyor.