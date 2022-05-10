Bitcoin’i resmi para birimi olarak tanıyan El Salvador, bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirerek dip noktasından 500 yeni Bitcoin’i bilançosuna ekledi.

Bir tweet’te El Salvador Başkanı Nayib Bukele, ülkenin düşüşü satın aldığını ve hükümetin kasasına 500 Bitcoin daha eklediğini duyurdu.

Bu, Eylül 2021’de bilançosuna dijital para birimini eklemeye başladığından bu yana El Salvador’un en büyük Bitcoin alımı oldu.

Ülke aynı ay, ABD dolarının yanı sıra Bitcoin’i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olmuştu.

Ülkenin toplam rezervi, Bloomberg tarafından izlenen verilere göre, 2.301 Bitcoin veya cari fiyatla yaklaşık 71,7 milyon dolar.