Tesla CEO’su Elon Musk, Bitcoin ile satış yapmayacaklarını duyurdu. Musk, “Bitcoin madenciliğinde özellikle kömür olmak üzere fosil yakıtların artan kullanımı konusunda endişeliyiz” dedi. Musk, Tesla’nın herhangi bir Bitcoin satmayacağını da belirtti. Elon Musk’un tweetinin ardından Bitcoin yüzde 18 düşerek 46 bin dolar seviyelerine kadar indi, ardından 50 bin dolar seviyelerine geldi.

Tesla’nın araç satışlarında Bitcoin kullanımını askıya aldığını kaydeden Musk, “Kripto para biriminin birçok düzeyde gelecek vaat eden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz.” ifadesini kullandı.

Musk, Tesla’nın herhangi bir Bitcoin satmayacağını belirterek, madenciliği daha sürdürülebilir hale gelir gelmez bunu işlemler için kullanmayı planladıklarını aktardı. Elon Musk, Bitcoin için harcanan enerjinin yüzde 1’inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerini de gözden geçirdiklerini kaydetti. Musk’ın konuya ilişkin paylaşımının ardından Bitcoin fiyatı 58 bin dolar seviyesinden 46 bin dolar bandına kadar geriledi.

Elon Musk’ın tweeti şöyle:

“Tesla, Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldı. Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımından, özellikle de herhangi bir yakıtın en kötü emisyonuna sahip olan kömürden endişe duyuyoruz.

Kripto paranın birçok düzeyde gelecek vadeden bir fikir olduğuna inanıyoruz ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olamaz.

Tesla herhangi bir Bitcoin’ini satmayacak ve ayrıca madencilik için sürdürülebilir enerjiye geçilir geçilmez, ödemeler için tekrar kullanmayı planlıyoruz. Bitcoin’in kullandığı enerjinin enerjinin %1’inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerine de bakıyoruz.”

DAHA ÖNCE BITCOİN ETİKETİ KOYMUŞTU

Daha önce twitter’a profil açıklamasına Bitcoin etiketi koyan, Elon Musk, 24 Mart’ta twitter hesabından paylaştığı mesajda “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin’leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla’ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek” demişti.

1.5 MİLYAR DOLARLIK BITCOIN YATIRIMI AÇIKLANMIŞTI

Şubat 2021’de Tesla’nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı bildirimde, yeterli işletme likiditesini sürdürmek için gerekli olmayan nakit getirilerini daha da çeşitlendirmek ve maksimize etmek amacıyla şirkete daha fazla esneklik sağlamak için yatırım politikasının güncellendiği belirtilmişti.

Bu tür nakdin bir kısmının gelecekte dijital varlıklar, külçe altın, altın yatırım fonları ve diğer varlıklar dahil olmak üzere belirli alternatif rezerv varlıklarına yatırılabileceğine işaret edilen bildirimde, söz konusu politika kapsamında Bitcoin’e toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım yapıldığı belirtilmişti.

Bildirimde, şirketin uzun vadede dijital varlıklar edinebileceği aktarılarak, yakın gelecekte şirketin ödeme türü olarak Bitcoin’i kabul etmeye başlamasının beklendiği vurgulanmıştı.