Twitter paylaşımlarıyla kripto paralara verdiği destekleriyle bilinen milyarder iş insanı Elon Musk, bu kez uyardı. Musk, kripto paraların umut vadettiğini fakat dikkatli bir şekilde yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından sokakta kendisine yöneltilen soruları yanıtladığı videoyu paylaştı.

Musk, “Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın” çağrısında bulundu. Musk, “Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir” dedi.

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq

— Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2021