Twitter paylaşımlarıyla kripto paralara verdiği destekleriyle bilinen milyarder iş insanı Elon Musk, bu kez uyardı. Musk, kripto paraların umut vadettiğini fakat dikkatli bir şekilde yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter hesabından sokakta kendisine yöneltilen soruları yanıtladığı videoyu paylaştı.

Musk, “Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın” çağrısında bulundu. Musk, “Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir” dedi.

Cryptocurrency is promising, but please invest with caution! https://t.co/A4kplcP8Vq — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2021

Hafta başında yaptığı bir paylaşımda 8 Mayıs’ta konuk olacağı Saturday Night Live şovuna işaret ederek “Dogefather” vurgusunda bulunmuştu. Musk’ın bu programda ne açıklayacağı ise merak konusu. Son 7 günde yüzde 87,1 yükseliş kaydeden Dogecoin, yarınki program öncesinde bugüne yüzde 8 düşüşle başladı.