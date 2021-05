ABD’li girişimci ve Tesla CEO’su Elon Musk, yaklaşık 54 milyon takipçisi bulunan twitter hesabından bir anket başlattı. Musk, twitter’daki anketinde takipçilerine ‘Tesla’nın Dogecoin kabul etmesini istiyor musunuz’ diye sordu.

Ankete gelen yanıt sayısı kısa sürede 1.2 milyonu geçti. Ankette ‘evet’ cevabı açık ara farkla önde gidiyor.

Do you want Tesla to accept Doge?

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021