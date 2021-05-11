ABD’li girişimci ve Tesla CEO’su Elon Musk, yaklaşık 54 milyon takipçisi bulunan twitter hesabından bir anket başlattı. Musk, twitter’daki anketinde takipçilerine ‘Tesla’nın Dogecoin kabul etmesini istiyor musunuz’ diye sordu.

Ankete gelen yanıt sayısı kısa sürede 1.2 milyonu geçti. Ankette ‘evet’ cevabı açık ara farkla önde gidiyor.

Do you want Tesla to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021

BITCOIN AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Elon Musk, Mart ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla otomobil satışlarında 2021 sonu itibarıyla Bitcoin’in de kabul edileceğini duyurmuştu. Musk, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin’leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla’ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek” demişti.

DOGECOIN İLGİSİ

Öte yandan SpaceX, gelecek yıl Ay’a bir uydu göndermek üzere çalışma içinde. Elon Musk Ay’a gidecek olan uydunun adının Doge-1 olacağını açıkladı. Musk ayrıca SpaceX yörüngeye uydu yerleştirme ücretini Dogecoin olarak kabul edeceğini açıkladı.