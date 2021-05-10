Kripto piyasasında en büyük ikinci para olan Ethereum, bu sabah 3.981 doları görerek rekor kırdı. Dün 60.000 doları zorlayan Bitcoin ise bugün 57.000 doların altına geriledi.
Kripto para dünyası Elon Musk ve Dogecoin’e odaklanmışken Ethereum’dan yeni bir rekor geldi. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci büyük kripto para olan Ethereum sabah saatlerinde 3.981 dolarla yeni zirvesini gördü.
Öğleden sonra 3.784 dolara gerilese de son 24 saatte yüzde 6.5 değer kazandı. Böylece Ethereum’daki haftalık yükseliş yüzde 30’a dayandı.
Dün 59.464 dolara kadar yükselerek 60.000 doları zorlayan Bitcoin’de ise bugün değer kaybetti. Son 24 saatte yüzde 3.8 gerileyen Bitcoin 57.000 doların altına düştü.
İlk 100’de yer alan kripto paraların 78’i son 24 saatte değer kaybetti. (Habertürk)
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