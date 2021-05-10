Kripto piyasasında en büyük ikinci para olan Ethereum, 4 bin doları aşarak rekor tazeledi. Yılbaşından bugüne yüzde 463 artış gösteren Ethereum, şu dakikalarda 4.121 dolardan işlem görüyor.

Kripto para dünyası Elon Musk ve Dogecoin’e odaklanmışken Ethereum’dan yeni bir rekor geldi. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci büyük kripto para olan Ethereum bugün 4 bin doları aşarak yeni zirvesini gördü.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik yaptığı değerlendirmeye göre, kripto para 3.000 dolar seviyesini kırmasının ardından bir haftada tarihinde ilk kez 4.000 dolara ulaşarak rekorunu tazeledi. Yılbaşından bugüne kadar ise yüzde 463 artış gösterdi.



Değerlendirmede şu bilgilere yer verildi:

“Ethereum rekor üzerine rekor tazeliyor. 3.780 – 3.930 bant aralığında bir süre konsolide olan kripto para biriminde alıcıların güç kazanmasıyla 4.200 direncine doğru yola çıkıldı.

Hacimlerin artmaya devam etmesi ve üzerinde durulan direncin kırılması halinde 4.378 ve 4.400 seviyeleri kademeli olarak takip edilebilir. 4.000 eşiğini kırarak piyasadaki pazar payını genişleten kripto para biriminde 3.930 desteğine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir.”