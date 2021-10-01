Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in kripto paraları yasaklamak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi. Powel stabil coinlerin ise daha fazla denetime ve gözleme ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı konuşmada Fed’in kripto paraları yasaklama niyetinin olmadığını belirten Powell, stabil coinlerin daha fazla gözetim ve denetime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Powell kripto paraların kullanımını yasaklama veya sınırlama niyetleri olup olmadığı yönündeki soruya ise, “Hayır, onları yasaklama niyetim yok” yanıtını verdi.

Powell, stabilkoinleri ise para piyasası ve banka mevduatları ile karşılaştırdı ve “Stabil coninler düzenleyici çerçevenin dışında kalmış durumdalar ve bunların denetlenmeleri, düzenlenmeleri uygun olur” ifadelerin kullandı.