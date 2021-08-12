Kısa bir süre önce satışa sunulan Fenerbahçe Token, sarı lacivertli taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşmıştı. Fenerbahçe bugün KAP’a token ön satış geliriyle ilgili açıklama yaptı.

Fenerbahçe Futbol AŞ, 268 milyon 500 bin TL’lik kripto varlık satış geliri elde etti.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir.

Yatırımcılarımıza saygıyla duyrulur.”

Paribu’da Fenerbahçe Token/Türk Lirası paritesi yarın 14.00'da açılıyor. pic.twitter.com/cgiaOo9Zaj — Paribu (@ParibuCom) August 12, 2021

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