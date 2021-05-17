Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dijital para birimlerine ilişkin risklerin iyi yönetilememesi durumunda finansal sistemde aksamalar görülebileceğini belirtti.

Fitch’ten yapılan açıklamada, merkez bankaları tarafından genel amaçlı dijital para birimleri oluşturulmasının perakende sektöründe, otoriteler tarafından desteklenmiş nakit dışı ödeme seçeneğinin sunulabilmesi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Açıklamada, gelişmekte olan ülkelerdeki bazı merkez bankalarının dijital para birimleri oluşturulması yönündeki adımlarının esasen bankacılık hizmetlerini nadiren kullanan kesimi finansal sisteme çekmeyi, maliyetlerin azaltılmasını, hız ve ödeme gücünün artırılmasını hedeflediği kaydedildi.

Merkez bankalarının dijital para birimlerine sahip olmasını destekleyen savların başında nakit kullanımının giderek azalırken, dijital ödeme sistemlerinin güçlenmesinin geldiği aktarılan açıklamada, dijital para birimlerinin perakende sektöründe geniş çaplı kullanımının, ödeme sistemleri hizmetleri sunan sistemler ve merkez bankalarına işlemlerin takip edilebilmesi imkanı tanıyacağı, bunun da mali suçlarla mücadeleye katkı sunacağı bildirildi.

Açıklamada, “Eğer merkez bankalarının dijital para birimleri (CBDCs); nakitten daha düşük bir kullanıcı gizliliği sunar, elektronik cüzdanlarda tutulan miktarı sınırlarsa kullanıcılar bunları kullanmaktan uzak durabilir.” ifadesi kullanıldı.

Merkez bankalarının dijital para birimlerinin olmasının ileride ülkelerin bu para cinslerinde yardım, teşvik paketleri sunulabilmesine imkan tanıyabileceği belirtilen açıklamada, dijital para birimlerine ilişkin risklerin iyi yönetilememesi durumunda finansal sistemde aksamalar görülebileceği kaydedildi.

Açıklamada, bir diğer riskin, mevduat sahiplerinin bankalardaki mevduatlarını hızlı bir şekilde merkez bankalarının dijital para birimlerine aktarması olasılığı olduğu bildirildi.