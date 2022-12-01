İflas eden kripto borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, dolandırıcılık yapmadığını söyledi. Şirketin iflasından sonra ilk kez kamuoyunun önüne çıkan Bankman-Fried, New York Times gazetesine “Kötü bir ay geçirdim ve neredeyse hiç param kalmadı” dedi.

Dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan ve bir ara piyasa değeri 32 milyar dolara çıkan FTX geçen ay batmıştı. Binlerce yatırımcı FTX’ten paralarını alamıyor.

“Kripto Kralı” diye bilinen 30 yaşındaki Sam Bankman-Fried, avukatlarının kimseye konuşmaması tavsiyesinde bulunduğunu fakat onları dinlememe kararı aldığını söyledi.

Bahama Adaları’nda bulunan Bankman-Fried, FTX’ten kendi parasını almadığını belirterek “Bir kredi kartım kaldı, onda da 100 bin dolar civarında borcum var” dedi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre yatırımcıları kasıtlı olarak yanlış yönlendirmediğini ve dolandırıcılık yapmaya çalışmadığını öne süren Bankman-Fried, bununla birlikte FTX ve sahibi olduğu Alameda Research ve diğer şirketler arasındaki para hareketleriyle ilgili ısrarlı sorulara muğlak yanıtlar verdi.

Bir dönem ünlü ABD’li yatırımcı Warren Buffet’ın “genç versiyonu” olarak görülen Bankman-Fried’in Ekim’de kişisel servetinin 15 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu.

Bankman-Fried röportajda, şirketin batışıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken FTX müşterilerinin para çekme talebinin bu kadar çok olacağını öngöremediğini söyledi.

Washington DC’de bir dönem siyasi bağışlarıyla gündeme gelen Bankman-Fried, pandemiyi önleme çabalarına verdiği destek ve kripto para düzenlemelerinin iyileştirilmesine yönelik çabalarıyla öne çıkmıştı.

Bankman-Fried röportajda “Washington DC’deki çalışmalarının büyük ölçüde “hayır işleri görüntüsü altında bir halkla ilişkiler çabası” olduğunu itiraf etti.

Bankman-Fried röportajda şimdilik hakkında açılabilecek ceza ve kamu davalarıyla ilgili olarak kaygı duymadığını belirtti ve “Kendimi ve kendi geleceğimi düşüneceğim bir zaman olacak ama, şimdi o zaman değil” dedi, yanıtlarında dürüst olduğunu iddia etti.