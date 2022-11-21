İflas başvurusu yapan kripto para borsası FTX’in toplam borcunun 3,1 milyar dolar, en büyük 50 alacaklısına 3 milyar dolardan fazla borcu olduğu ortaya çıktı. Şirketin parasıyla çalışanlara ve danışmanlara, kayıtlara geçirilmeden evler alındığı gelen bilgiler arasında. İflası “tarihte görülmemiş türde” olarak tanımlayan FTX’in yeni CEO’su John Ray, kurumsal yönetimin bu kadar başarısız olduğu başka bir şirket görmediğini söylüyor.

İflas eden kripto para borsası FTX’in alacaklarına borcu ortaya çıktı. Bloomberg’in haberine göre FTX’in, iflas sürecinde alacaklılara 3,1 milyar dolar borçlu olduğu belirlendi.

Bu orandaki bir borç “bulaşma riski” endişelerini artırdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre ise iflas başvurusu yapan kripto para borsası FTX’in en büyük 50 alacaklısına yaklaşık 3,1 milyar dolar borcu olduğu ortaya çıktı.

ABD’de Cumartesi günü mahkemeye sunulan belgelere göre en büyük 10 alacaklı için bu meblağ, 1 milyar 450 milyon dolar.

Tek bir alacaklının kaybı ise 220 milyon dolardan fazla.

Alacaklıklar kamuoyuna açıklanmazken, mhkemeye sunulan belgelerde, şirketin parasıyla çalışanlara ve danışmanlara, kayıtlara geçirilmeden evler alındığı ortaya çıktı.

FTX’in kurucusu ve yöneticisi Sam Bankman-Fried’in, borsanın müşterilerinin parasını bir diğer şirketi olan Alamada Research için kullanıp kullanmadığı inceleniyor.

Bloomberg ajansına göre Eylül ayında kişisel serveti 17 milyar dolar olan 30 yaşındaki Bankman-Fried, servetinin yüzde 94’ünü kaybetti.

Kendiyle beraber piyasaları da batırmak üzere olan FTX’in başına bir iflas uzmanı olan John Jay Ray III getirildi. Yeni CEO Ray enerji şirketi Enron dahil olmak üzere tarihteki en büyük batıkların ardından şirketlerin yönetim süreçlerini yürüttü.

FTX ABD’de iflas başvurusu yapınca Sam Bankman-Fried özür dileyerek istifa etti ve şirketin başına batık uzmanı John Jay Ray geçti.

Çöküşü kripto piyasasını sarstı

FTX, 11 Kasım’da ABD’nin Delaware eyaletinde iflas başvurusunda bulunmuştu.

Borsanın çöküşü kripto para piyasalarını sarsmış, Bitcoin’in değeri 16 bin doları altına inerek Kasım 2020’den bu yana en düşük düzeye gerilemişti.

Amerikan New York Times gazetesi, FTX’in çöküşünü 2008’de küresel mali krizin yaşanmasına yol açan Lehman Brothers’ın iflasına referansla, “kripto dünyasının Lehman anı” olarak tanımlamıştı.

Yeni CEO’dan açıklama: Tarihte görülmemiş türde

1 milyon müşterisi olduğu sanılan borsanın yeni yöneticisi John J. Ray, iflasın “tarihte görülmemiş türde” olduğunu söylemişti.

Şirkete dair ilk izlenimlerini mahkemeye yazılı olarak sunan Ray, “kurumsal yönetimin bu kadar başarısız olduğu başka bir şirket” görmediğini söyledi. Yeni CEO “kabul edilemez yönetim pratikleri” olarak hassas bilgilere, güvenli olmayan kanallardan erişimi dahil olmak üzere birçok yanlışı sıraladı.

John Jay Ray, FTX tarafından tutulan finansal bilgilerin son derece güvenilmez olduğunu söyledi. Yeni CEO, ABD İflas Mahkemesi’ndeki dosyada “Sistem bütünlüğünden taviz verilmesinden ve yurt dışındaki hatalı düzenleyici gözetimden, kontrolün çok küçük bir grup deneyimsiz, bilgisiz ve potansiyel olarak tehlikeye atılmış bireylerin elinde toplanmasına kadar, bu durumun eşi benzeri yok” diye yazdı.

FCA, eylülde uyarmış

İngiltere’de finans sektörünü düzenleyen Finansal Yönetim Kurumu (FCA) Eylül ayında FTX’le ilgili bir uyarı yayımlamıştı.

FCA, FTX’in İngiltere’deki yatırımcılarına hitaben, “İşler kötü giderse paranızı geri alamayabilirsiniz” demişti.