Kripto para piyasaları hafta sonuna sert düşüşle girerken, Bitcoin’in fiyatı gün için de 42 bin dolara kadar geriledi ardından 49 bin dolara seviyelerine geldi.

Hafta sonu Küresel piyasalardaki makroeokonomik kaygılar ve kar satışlarının etkisiyle kripto para piyasasında sert hareketler görüldü.

Kripto para piyasasındaki sert düşüşlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında omicron varyantına dair endişeler ile enflasyona dair kaygıların olduğu bir ortamda para politikasına ilişkin belirsizliklerin artmasının ardından geldiği dikkati çekti.

Bazı yatırımcılar ise kripto para piyasalarındaki bu düşüşü “alım fırsatı” olarak kullanırken, Bitcoin’in resmi para birimi olarak kabul edildiği El Salvador’da Devlet Başkanı Nayib Bukele 48 bin 700 dolardan 150 Bitcoin daha aldığını duyurdu.

Bukele bir süre önce de bitcoin şehri kurma projesiyle gündeme gelmişti.

El Salvador just bought the dip! 🇸🇻

150 coins at an average USD price of ~$48,670 🥳#Bitcoin🎄

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) December 4, 2021