Kripto para piyasası dünyanın en büyük 4. kripto borsası FTX’de yaşanan likitide krizinin etkisinde. Binance’in FTX’i almaktan vazgeçmesinin ardından CEO Sam Bankman-Fried sessizliğini bozdu. Mesajlarında özür dileyen ve bir numaralı hedefinin müşteriler için doğru olanı yapmak olduğunu söyleyen Bankman-Fried, “Görüştüğümüz birkaç oyuncu var. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.” dedi.

Kripto para borsası FTX bu yılın başlarında 32 milyar dolar değerindeydi, ancak şimdi 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya.

FTX’in ABD sitesi, işlemlerin birkaç gün içinde durdurulabileceğini duyurdu. Sitede yer alan duyuruda, “FTX ABD’de işlem birkaç gün içinde durdurulabilir. Lütfen kapatmak istediğiniz pozisyonları kapatın. Para çekme işlemleri açık kalacak.” uyarısı yer aldı.

Bankman-Fried, rakibi Binance’in FTX’i almaktan vazgeçmesinden sonra destek arayışını sürdürüyor.

Bankman- Fried, FTX International kripto para borsasının çöküşü ve milyarlarca dolar kaybetmesinden günler sonra peş peşe tweetler attı, yaşananları kendi gözünden paylaştı. Fried, aksiliklerin üst üste geldiğini vurgulamak için “Yağmur yağınca tam yağar” dedi.

Fried mesajlarına “Üzgünüm. En büyük şey bu. Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım” diye başladı.

Fried, daha önce iletişim kurması gerektiğini belirterek “Ayrıca daha yakın zamanda şeffaf bir şekilde iletişim kurmalıydım. Olası Binance anlaşması süresince ellerim bağlıydı ve özellikle halka açık bir şekilde söylememe izin verilmedi. Ama tabii ki, ilk etapta bu noktaya gelmemiz benim hatamdı” diye yazdı.

Bankman Fried; CEO olarak sonuna kadar sorumlu olduğunu, görüşmeler yaptıklarını ve kazanılan her kuruşun müşterilere gitmesi konusunda çok çalışacağına söz verdiğini ifade etti.

Fried bankayla ilgili hesaplar ve bu konuda kullanıcı marjı, kaldıraç ve likidite hesabı gibi konularda hatalar yaptığını söylüyor.

Spesifik olarak, çöküşten önceki hissinin, FTX’in sıfır kaldıraç oranına ve ortalama günlük çekimlerin 24 katını sağlamak için yeterli likiditeye sahip olması olduğunu ve yanıldığını belirtti.

Bankman-Fried, uluslararası operasyonunun toplam varlık ve teminat değerinin müşteri mevduatlarından daha yüksek olduğunun fakat çekim işlemlerinden de anlaşılabileceği gibi bunun likiditeden farklı olduğunu belirtti.

Bankman-Fried ayrıca FTX ile birlikte kurduğu ticaret şirketi Alameda Research’ü kapattığını da duyurdu.

