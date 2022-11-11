Kripto para piyasası dünyanın en büyük 4. kripto borsası FTX’de yaşanan likitide krizinin etkisinde. Binance’in FTX’i almaktan vazgeçmesinin ardından CEO Sam Bankman-Fried sessizliğini bozdu. Mesajlarında özür dileyen ve bir numaralı hedefinin müşteriler için doğru olanı yapmak olduğunu söyleyen Bankman-Fried, “Görüştüğümüz birkaç oyuncu var. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.” dedi.

Kripto para borsası FTX bu yılın başlarında 32 milyar dolar değerindeydi, ancak şimdi 8 milyar dolarlık bir açıkla karşı karşıya.

FTX’in ABD sitesi, işlemlerin birkaç gün içinde durdurulabileceğini duyurdu. Sitede yer alan duyuruda, “FTX ABD’de işlem birkaç gün içinde durdurulabilir. Lütfen kapatmak istediğiniz pozisyonları kapatın. Para çekme işlemleri açık kalacak.” uyarısı yer aldı.

Bankman-Fried, rakibi Binance’in FTX’i almaktan vazgeçmesinden sonra destek arayışını sürdürüyor.

Bankman- Fried, FTX International kripto para borsasının çöküşü ve milyarlarca dolar kaybetmesinden günler sonra peş peşe tweetler attı, yaşananları kendi gözünden paylaştı. Fried, aksiliklerin üst üste geldiğini vurgulamak için “Yağmur yağınca tam yağar” dedi.

Fried mesajlarına “Üzgünüm. En büyük şey bu. Batırdım ve daha iyisini yapmalıydım” diye başladı.

Fried, daha önce iletişim kurması gerektiğini belirterek “Ayrıca daha yakın zamanda şeffaf bir şekilde iletişim kurmalıydım. Olası Binance anlaşması süresince ellerim bağlıydı ve özellikle halka açık bir şekilde söylememe izin verilmedi. Ama tabii ki, ilk etapta bu noktaya gelmemiz benim hatamdı” diye yazdı.

Bankman Fried; CEO olarak sonuna kadar sorumlu olduğunu, görüşmeler yaptıklarını ve kazanılan her kuruşun müşterilere gitmesi konusunda çok çalışacağına söz verdiğini ifade etti.

Fried bankayla ilgili hesaplar ve bu konuda kullanıcı marjı, kaldıraç ve likidite hesabı gibi konularda hatalar yaptığını söylüyor.

Spesifik olarak, çöküşten önceki hissinin, FTX’in sıfır kaldıraç oranına ve ortalama günlük çekimlerin 24 katını sağlamak için yeterli likiditeye sahip olması olduğunu ve yanıldığını belirtti.

Bankman-Fried, uluslararası operasyonunun toplam varlık ve teminat değerinin müşteri mevduatlarından daha yüksek olduğunun fakat çekim işlemlerinden de anlaşılabileceği gibi bunun likiditeden farklı olduğunu belirtti.

Bankman-Fried ayrıca FTX ile birlikte kurduğu ticaret şirketi Alameda Research’ü kapattığını da duyurdu.

3) So here's an update on where things are. [THIS IS ALL ABOUT FTX INTERNATIONAL, THE NON-US EXCHANGE. FTX US USERS ARE FINE!] [TREAT ALL OF THESE NUMBERS AS ROUGH. THERE ARE APPROXIMATIONS HERE.] — SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022

Fried durumla ilgili şu mesajları attı:

-Bunların hepsi FTX International, ABD dışındaki borsa ile ilgilidir. FTX ABD kullanıcıları iyi.

-FTX International şu anda müşteri mevduatlarından daha yüksek bir varlık/teminat toplam piyasa değerine sahiptir (fiyatlarla hareket eder!). Ancak bu, para çekme durumundan da anlayabileceğiniz gibi teslimat için likiditeden farklıdır. Likidite, çok azdan çok küçüğe kadar geniş ölçüde değişir.

-Buradaki hikâye, hala her ayrıntısını çözmeye çalıştığım bir hikâye. Ancak yüksek bir seviye olarak iki kez batırdım. İlk defa, bankayla ilgili hesapların kötü bir dahili etiketlenmesi, kullanıcı marjım konusunda büyük ölçüde kapalı olduğum anlamına geliyordu. Ben çok daha düşük olduğunu düşündüm.

-Daha önceki hissim:

Kaldıraç: 0x

Teslime hazır USD likiditesi: 24x ortalama günlük para çekme

-Gerçek:

Kaldıraç: 1.7x

Likidite: 0.8x Pazar günkü para çekme işlemleri

Çünkü elbette yağmur yağdığında tam yağar. Pazar günü kabaca 5 milyar dolarlık para çekme gördük – büyük bir farkla en büyüğü.

5) The full story here is one I'm still fleshing out every detail of, but as a very high level, I fucked up twice. The first time, a poor internal labeling of bank-related accounts meant that I was substantially off on my sense of users' margin. I thought it was way lower. — SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022

-Böylece iki kez yanıldım ve bu bana kötü olduğum pek çok şeyi söylüyor. Ve üçüncüsü yeterince iletişim kuramamak. Daha fazlasını söylemeliydim.

ÖZÜR DİLEDİ

Fried mesajlarında özür diledi ve bir numaralı hedefinin müşteriler için doğru olanı yapmak olduğunu söyledi. Bankman-Fried, FTX’in haftayı “likiditeyi artırmak için elinden gelen her şeyi yaparak” geçirdiğini söyledi.

Fried mesajlarına şöyle devam etti:

-Birinci önceliğim kullanıcılar için doğrusunu yapmak. Ve bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım ve sorumluluk alacağım.

-Şu anda haftayı likiditeyi artırmak için elimizden gelen her şeyi yaparak geçiriyoruz. Bu konuda hiçbir söz veremem. Ama deneyeceğim. Ve eğer işe yarayacaksa elimde olan her şeyi vereceğim.

GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BİRKAÇ OYUNCU VAR

–Görüştüğümüz birkaç oyuncu var. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz.

-Bunun ve mevcut teminatın her kuruşu, onlar veya bizler doğruyu yapana kadar veya yapmasa bile kullanıcılara verilecek. Ondan sonra, yatırımcılar -eski veya yeni- ve hiçbir şeyden sorumlu olmayan çalışanlara verilecek.

-Çünkü günün sonunda ben CEO’ydum, yani işlerin yolunda gitmesini sağlamaktan *ben* sorumluydum. Bunda açıkça başarısız oldum. Üzgünüm.

-Peki, bu gelecek için ne anlama geliyor? Emin değilim. Bu önümüzdeki hafta ne olacağına bağlı. Ama bildiğim bazı şeyler de var.

-(Alameda ve FTX ilişkisi son günlerin çok konuşulan konuları arasındaydı) Birincisi, öyle ya da böyle, Alameda Research ticareti sona erdiriyor. Twitter’da gördüğüm tuhaf şeylerin hiçbirini yapmıyorlar ve hiç de büyük bir şey değiller. Öyle ya da böyle, yakında artık FTX’te işlem yapmayacaklar. İkincisi, FTX’in çalışmaya devam ettiği herhangi bir senaryoda, ilk önceliği radikal şeffaflık olacaktır.

İSTENMEZSEM ETRAFTA OLMAYACAĞIM

-Tüm paydaşlar, FTX yönetimi konusunda katı bir bakış açısına sahip olacaktır. İstenmezsem etrafta olmayacağım. Tüm paydaşlar – yatırımcılar, düzenleyiciler, kullanıcılar – nasıl yürütüleceği konusunda büyük rol oynayacaktır. Sadece güven.

-Ancak şu anda önemli olan bunlar değil. Şu anda önemli olan müşteriler adına doğru olanı yapmaya çalışmak. Bu kadar.

-Bu FTX International ile ilgiliydi. ABD merkezli borsa FTX US, bu berbat gösteriden finansal olarak etkilenmedi. %100 likittir. Her kullanıcı tam olarak çekebilir. Geleceği hakkında güncellemeler gelecek.

ZHAO’YA GÖNDERME Mİ?

Fried’ın son mesajının ise Binance CEO’su Zhao’ya gönderme olduğu yorumları yapılıyor. Bankman-Fried üstü kapalı bir şekilde “Güzel oynadın, sen kazandın” dedi.