Dün işlemlerini durdurduğunu duyuran ve MASAK’ın hesaplarına bloke koyduğu kripto para platformu Vebitcoin’in CEO’su İlker Baş’ında aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Muğla merkezli kripto borsa şirketi Vebitcoin, dün faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Karara gerekçe olarak son dönemde sektörde yaşanan gelişmeler gösterildi, “İşlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi.” denildi. Açıklamada şirketi çok zorlu bir sürecin beklediğine işaret edildi.

Açıklama üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK harekete geçti. Vebitcoin şirketinin Türkiye’deki banka hesaplarına bloke koydu. Hem firma hem de yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

4 gözaltı

TRT Haber’de yer alan habere göre MASAK’ın inceleme kararından sonra Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Şirketin CEO’sunu evinde gözaltına aldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.