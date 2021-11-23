İspanya’nın turistik tatil şeridi Costa del Sol’da lüks bir hayat yaşayan, seçkin otellerde ve villalarda kalan, özel jet kullanan 29 yaşındaki kripto para dolandırıcısı ülkesi Letonya’ya girerken yakalandı. 500 bin eurodan fazla dolandırdığı iddia ediliyor.

Aslında 2015’ten beri Interpol tarafından aranan Letonyalı adamın “İspanya merkezli en büyük kripto para dolandırıcılarından biri” olduğu iddia ediliyor. Binden fazla kişinin, sanal para birimi “Hodlife, Unicorn Token” adı kullanılarak dolandırıldığı iddiası var.

Söz konusu kişinin İspanya’daki lüks otellerin Wi-fi ağlarını kullandığı belirtiliyor.

İspanya’da en lüks restoranları, mağazaları sık sık ziyaret ettiği tespit edilen kişi telegram ve twitter üzerinden yoğun bir kampanya yürütmüş. Sosyal medyadaki abartılı kampanyalar içinse bir ajanstan kendisi yerine tanıtım yapan İspanyol dublör tutmuş.

Yabancı basına göre söz konusu kişi son olarak Telegram’dan 3.600 üyeli bir sohbet düzenlemiş. Yatırımcılar daha sonra projeye yatırdıkları kripto paraların iz bırakmadan başka cüzdanlara aktarıldığını görmüş.