JPMorgan analistleri 43.000 doların üzerinde seyreden Bitcoin’in adil değerini 38.000 dolar olarak hesapladı
JPMorgan stratejistleri, Bitcoin için ‘adil fiyatı’ cari piyasa fiyatının, altın ile karşılaştırıldığında ortaya çıkan oynaklığı temel alarak yaklaşık yüzde 12 altında belirledilediler.
JPMorgan stratejistleri, Bitcoin’in altından yaklaşık 4 kat daha fazla oynaklık göstermesini temel alarak adil değeri 38 bin dolar civarında hesapladılar.
Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.3 değer kaybederek 43.349 dolara geriledi. Son 1 haftada ise yüzde 13 yükseldi.
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