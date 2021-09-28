JP Morgan CEO’su Jamie Dimon, Bitcoin fiyatının gelecek 5 yılda 10 kat artabileceğini ancak kendisinin yine de alım yapmayacağını söyledi.

Hindistan medyasına açıklama yapan Dimon, “Ben gerçekten Bitcoin’i umursamıyorum. İnsanların gereksiz yere bu konuya çok fazla zaman harcadıklarını düşünüyorum” dedi

Bitcoin’in bir noktada regüle edilmesi gerektiğini söyleyen Dimon, “Bu durumda yükseliş sınırlanabilir. Ancak bunu atlatırsa ne olacağını bilemiyorum. Ben Bitcoin almam. Ancak bu kripto paranın gelecek 5 yılda 10 katına çıkmayacağı anlamına gelmiyor” şeklinde konuştu.