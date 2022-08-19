Kanada, bir yılda alınabilecek maksimum kripto para miktarı için 30.000 dolar limit belirledi.

Birçok ülke kripto paralarla ilgili yeni yaptırımlar uyguluyor. Ülkeler ya kripto paraların kullanımı yasaklıyor ya da kripto paraları düzenlemek için çalışmalar yapıyor. Konuya ilişkin bir çalışmada Kanada’dan geldi.

Chip Online’de yer alan habere göre, Kanada, bir yılda alınabilecek maksimum kripto para miktarı için 30.000 dolar limit belirledi. Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Bitcoin Cash bu düzenlemeden muaf tutuldu.

Kanada merkezli kripto para borsaları Bitbuy ve Newton, kullanıcıları korumak amacıyla Ontario merkezli kullanıcılar için yıllık kripto satın alma limitini 30.000 dolar olarak belirledi. Ancak Bitcoin (BTC) olmak üzere, Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Bitcoin Cash (BCH) bu yeni düzenlemeden muaf tutuldu. Sonuç olarak, söz konusu karar, dört kripto para için yıllık alım limiti uygulanmayacak.

Toronto merkezli kripto para borsası Newton, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bu değişiklikler sizin gibi kripto yatırımcılarını korumak ve yatırımcıların kripto varlıklarına yatırım yapmanın risklerinden haberdar olmalarını sağlamak için”

Ayrıca hatırlatacak olursak, Kanada’nın düzenleyici kurumu Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC) ve Crypto.com bir ön kayıt anlaşması imzaladı.