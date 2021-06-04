Kripto para piyasalarındaki olumlu rüzgar tersine döndü. Milyarder iş insanı Elon Musk, kripto paralarla ilişkisini keseceğini ima eden bir paylaşımı sonrası Bitcoin yüzde 4 oranında değer kaybetti.
Musk Twitter hesabından kırık kalp emojisiyle Bitcoin paylaşımı yaparken, Musk’ın paylaşımı Bitcoin’den vazgeçebileceği şeklinde yorumlandı. Bitcoin yüzde 4’e yakın düşüşle 37 bin 790 seviyesini gördü.
https://twitter.com/elonmusk/status/1400620080090730501?s=20
Ethereum fiyatı yüzde 3 düşüşle 2 bin 692 dolar oldu. Dün değer kazanan Dogecoin ise yüzde 13 azalarak 37 cent oldu.
Ripple ise yüzde 6 değer kaybederek 97 cent oldu.
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