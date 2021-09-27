Türkiye en çok kripto para kullanan dünyada 4’üncü ve Avrupa’da 1’inci ülke konumunda. StartUp Dergisi’nin internet sitesinde 2 Eylül’de yer alan habere göre, Türkiye’de, startups.watch’un kayıtlarına göre faaliyetlerini sürdüren 36 kripto para girişimi var.

Ayrıca bu alanda, veri işleme, stabil coin ve az da olsa yazılım girişimleri de mevcut. Her yıl yüzde 100’ün üzerinde büyüyen bu girişimlerin, Türkiye dışında büyüme hedefleri dikkat çekiyor. Bu alanda istenen yatırımcı desteğinin ise regülasyon sonrası gelmesi bekleniyor.

Global kripto para piyasasının toplam değeri, 2021 Mayıs’ında ilk kez 2,2 trilyon doları aştı. Kripto paraların Eylül 2020’de hacmi 560 milyar dolardı. Yani 9 ayda 4’e katlayarak büyüyen bir global piyasa mevcut. ABD başta olmak üzere tüm dünyada devletler kripto para alanında regülasyonlar getirmeye hazırlanıyor.

Türkiye ise dünyanın en canlı kripto para piyasalarından biri. Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) tarafından Şubat 2021de açıklanan araştırmaya göre Türkiye, yüzde 16 ile dünyada en çok kripto para kullanan 4’üncü ve Avrupa’da 1. ülke konumunda. Durum böyle olunca bu alanda önemli Türk girişimleri de kuruluyor. Bu girişimler yakaladıkları güçlü büyüme hızlarını sürdürmek adına iddialı gelecek hedeflerine sahip.

Albcoin Genel Müdürü Arif Şahin, “Sektörde bildiğimiz 40 kadar firma var. Pazar lideri iki oyuncunun toplam pazar payları yüzde 75. Bu iki firma dışındakiler pazarın oldukça küçük kısmını paylaşıyor” diyor.

Sözü edilen iki lider BtcTurk ve Paribu. BtcTurk CEO’su Özgür Güneri, platformların sağladığı verilere göre Türkiye’de günlük kripto para işlem hacminin 1 ila 3 milyar dolar arasında göründüğünü açıklıyor.

Paribu CEO’su Yasin Oral, “Bu yıl Türkiye’de işlem hacimlerinde önemli artışlar gördük. Nisan ayında Türkiye’de yerleşik kripto para işlem platformlarının günlük ortalama işlem hacimleri toplamı 2 milyar dolar civarında” diyor.

HEDEFTE NE VAR?

Kripto para alanındaki Türk girişimleri, farklı büyüme stratejileriyle hareket ediyor. Peki, hedefte neler var?

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