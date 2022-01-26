Kripto para varlıklarına yönelik uzun zamandır üzerinde çalışılan yasal düzenlemede sona yaklaşıldı. Bireysel yatırımcıdan vergi alınmaması görüşü ağır basıyor. Kripto para borsalarına sermaye şartı getirilmesi de planlanıyor.

Türkiye’de yıllık ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan kripto varlıkların alım satımının yapıldığı piyasayı düzenleyici yasal çalışmada sona gelindi.

NTV’nin ulaştığı bilgilere göre; 10-12 maddeden oluşması beklenen düzenlemede dikkat çekici unsurlar var; yasal düzenleme ile Türkiye’deki ”kripto ticaret” tüm yönleriyle düzenlenecek.

Kripto paradan vergi alınacak mı?

Bireysel yatırımcıdan vergi alınmaması görüşü ağır basıyor.

Borsalara sermaye şartı gelecek

Çalışmayla, kripto varlıkların alım satımını organize eden yerel borsalar olarak tabir edilen kendilerini ”pazar yeri” olarak tanımlayan firmalara sermaye şartı getiriliyor.

Bu tür hizmet veren firmaların sermayesinin bir milyar TL’nin altında olmaması yönünde görüşlerin olduğu ama yapılan piyasa çalışması sonrası rakama karar verileceği ifade ediliyor.

Firmaların, ”finansal kurum” halini almalarının öngörüldüğü düzenlemede, bu kuruluşların sermaye koyma zorunluluğunun yanı sıra bankalar gibi, oranları, gelirleri, karları yani rasyolarını şeffaf bir şekilde ortaya koymaları zorunlu olacak.

Türkiye’de hizmet veren yurt dışı kaynaklı borsaların ise Türkiye’de hiçbir kurala tabi olmaması, MASAK denetiminin de dışında kalması nedeniyle Türkiye’de yerleşik sistem altyapısı kurması da kanun teklifinin önemli maddelerinden biri olması bekleniyor.

Kripto para varlıklarına yatırım yapanların korunması için de bankacılık düzenlemesine benzer bir yapı da öngörülüyor.

Önce bilgisayarın başındaki eleman sorumlu olacak sonrasında ise firma sorumlu tutulacak ve hapis cezası da devreye girebilecek.

Yerel borsalar, kendilerinde bulunan varlığının yüzde 97’sinin koruma altında olduğunu ileri sürseler de kripto varlıkların nasıl saklanacağına dair de bir düzenleme getirilmesi öngörülüyor.

AK Parti, 24 Aralık’ta kripto varlıklarla ilgili düzenleme için çalışmayı başlattı. O sırada 30’a yakın kripto varlıklakla ilgili yerel borsalar varken, sayının bir aylık süreçte 80’e çıktığı ifade ediliyor.

Bu nedenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da verilen bilgiler doğrultusunda Cumhurbaşkanı’nın da bir iki haftada bu düzenlemenin çıkması talimatı verdiği belirtiliyor.