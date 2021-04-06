Bitcoin dışındaki kripto paralara yönelik yoğun ilgi kripto para birimlerinin toplam piyasa değerinin 2 trilyon doları aşmasına yol açtı. Bitcoin’in payı piyasanın yaklaşık yarısını oluşturdu.

Kripto para birimleri, son iki ayda kurumsal talebin tetiklediği yükselişlerle birlikte 2 trilyon dolarlık piyasa değerini aştı.

En yüksek piyasa değeri Bitcoin’de

Bloomberg HT’nin haberine göre, CoinGecko tarafından takip edilen 6.600’ün üzerindeki kripto para birimi içinde en büyük piyasa değerini 1 trilyon doları aşkın değerle Bitcoin oluşturdu. Bitcoin fiyatı 2021’de ikiye katlanarak 58.858 dolara kadar yükselmişti. Bitcoin’i takip eden Ether, Binance Coin, Polkadot, Tether ve Cardano ise toplamda 422 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Kurumsal ilgi arttı

Kurumsal yatırımcıların sıfıra yakın faizlerin hakim olduğu bir dünyada kripto paralara ilgi göstermesi Bitcoin’i yeni rekorlara taşıdı. Rezervlerinin 1 milyar dolarlık kısmını Bitcoin olarak tutma kararı alan Tesla, ayrıca ürettiği otomobiller için Bitcoin ödemesi kabul edeceğini duyurmuştu. Morgan Stanley ise en zengin müşterilerine portföylerine kripto para birimi eklemelerine izin verirken, Mastercard, PayPal gibi ödeme şirketleri de Bitcoin’e yönelik adımlar atmıştı.