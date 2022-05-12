Kripto para piyasalarında kan kaybı sürüyor. Bitcoin, gerilemeye devam ederek 26.800 dolarla Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Sabit coin Terra USD (UST) çalkantısına sahne olan kripto para piyasası ABD enflasyon verisi ardından adeta çakıldı. Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından kripto varlıklarda kayıplar derinleşti. 26.800 dolara kadar gerileyen Bitcoin, Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesine indi.

Saat 09:25 itibarıyla Bitcoin’de 27 bin dolardan işlem görüyor. Ethereum yüzde 17 düşerek 2 bin dolarının altını geriledi.

AVAX yüzde 29 , XRP yüzde 26, Solana yüzde 34, Dogecoin yüzde 29, Terra USD yüzde 22, Cardano yüzde 30 düştü.

Son 7 günde 99 değer kaybıyla Terra 0,23 dolara geriledi.