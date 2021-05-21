Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk, kripto paralar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Milyarder iş adamının son tweeti sonrası kripto para birimi Dogecoin tekrar yükselişe geçti.

Çarşamba günü kripto paralarda yaşanan sert düşüşün ardından Dogecoin indiği 0,29 dolar seviyelerinden Musk’ın tweeti ile 0,40 dolar seviyesine çıktı.

Musk ise yaptığı paylaşımda “Penceredeki Doge ne kadar?” yazdı.

How much is that Doge in the window? pic.twitter.com/bxTkWOr50V — Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021

Bir banknotun üzerine Dogecoin simgesini koyan Musk, kripto paranın 1 dolara ulaşabileceğini ima etmiş oldu.

Musk, bir kullanıcının attığı tweete de, “Hiç Dogecoin satmadım, satmayı da planlamıyorum” yanıtını verdi.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan vergi tedbiri

Öte yandan kripto para piyasasına ilişkin ABD Hazine Bakanlığı, SEC ve Fed’ten dikkat çeken açıklamalar geldi.

ABD Hazine Bakanlığının vergi uyumluluğu planında, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesine (IRS) bildirilmesini talep etti.

Fed, dijital para adımını atıyor

Fed, yaz aylarında dijital parayla ilgili makale yayınlamayı planlıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın, dijital ödemeler hakkındaki mevcut düşüncesini özetleyen ve dijital para biriminin faydaları ve risklerine odaklanan bir raporu bu yaz yayımlayacağını bildirdi.

SEC Başkanı’ndan kripto para regülasyonu çağrısı

Fed Başkanı’nın ardından SEC Başkanı da kripto paralar hakkında açıklamalarda bulundu. Regülasyon çağrısında bulunan Gary Gensler, özellikle borsalara yönelik daha kapsamlı bir düzenleme ağı olması gerektiğinin üzerinde durdu. Gensler, yapılacak olan düzenlemenin kamunun yararına olacağını ve yatırımcıları korumak için yapılacağını yineledi.

Vitalik Buterin: Düşüş balonunun içindeyiz

Kripto para piyasasında yaşanan geri çekilmelerin ardından korkunun devam ettiği piyasada toparlanma devam etse de henüz seviyeler istenilen düzeye ulaşmış değil. Yaşanan son geri çekilme hakkında yorum yapan Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, düşüş balonunun içinde olunduğunu, bunun nereye kadar süreceğini bilmediğini ancak daha önce de benzer reaksiyonların görüldüğünü dile getirdi. Genç girişimcinin düşüş hakkında ‘belki de bitmiştir’ sözleri Ethereum yatırımcısını heyecanlandırdı. İşlem ücretlerinin yüksekliğinin güncellemeden sonra çözüleceğini de dile getirdi.

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik’in kripto para piyasası son 24 saat değerlendirmesinde şu bilgileri verdi:

Bitcoin:

Yaşanan kayıpları silmeye yönelik atılımlarda gelse de alımların henüz yeterli düzeye ulaşmadığı BTC/USD paritesinde Fed ve SEC’ten gelen açıklamalar stres yarattı. Günlük grafikte trend desteğinden toparlanmaya çalışan kripto para birimi video analizimizde üzerinde durduğumuz 42.000 seviyelerinden dönüş aldı. Eğer 42.000 seviyeleri kırılabilirse kripto para biriminde sırasıyla 46.160 ve 49.490 seviyeleri takip edilebilir.

Aşırı satım bölgesinden henüz çıkamayan kripto para biriminde 42.000 direnci kırılmadığı müddetçe trend desteğiyle olan mücadelesinin devam etmesi beklenebilir. Bu durumda, 35.385 desteğine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir.

Dirençler: 42.000–46.160–49.490–52.800

Destekler: 35.385–32.200–29.135–28.000

Ethereum:

Kurucusu Vitalik Buterin’in işlem ücretleri hakkında yaptığı açıklamayla bir nebze de olsa rahat nefes alan Ethereum yatırımcıları trend desteğindeki toparlamaları takip ediyor. 2.420 desteğinden güç toplayarak 3.000 seviyesinin üzerini hedefleyen kripto para biriminde yer yer çekilmeler görülse de güncelleme sürecinde, özellikle Buterin’in açıklamalarının ardından, primli ilerleyeceği düşünülüyor.

Yukarıda 3.030 direnci önemini korurken ETHUSD aşırı satım bölgesinden toparlanmaya çalışıyor. Long pozisyonların hacminde artış yaşanmaya devam ederse kripto para biriminde kademeli olarak 3.285 ve 3.540 seviyeleri takip edilebilir. Aşağıda ise trend desteğinin üzerinde tutunması yukarı yönlü hareketliliği destekleyici olacaktır. Bu durumda, 2.400 seviyelerine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir.

Dirençler: 3.030–3.285–3.540–3.850

Destekler: 2.665–2.420–2.200–1.915

Litecoin:

Haftalık grafikte denge seviyesine sarkan LTC/USD 183 desteğinin üzerindeki konumunu korumaya çalışıyor. Kararsızlık evresinde olan kripto para birimi üzerinde durduğumuz seviyenin üzerinde tutunabilirse alımların tetiklenebileceği düşünülüyor. Böylelikle 226 ve 270 dirençleri izlenebilir. Ancak, 183 desteği kırılırsa satışlar derinleşebilir ve kripto para biriminde ilk etapta 145 desteği takip edilebilir.

Dirençler: 226–270–323–350

Destekler: 183–160–122–100

Stellar Lumens (XLM)

Yükselen kanal içerisindeki konumunu korumaya çalışan XLM/USD 0,7500 seviyelerinden aldığı sert satış baskısının ardından aşırı satım bölgesinde fiyatlanıyor. Kanal desteğinin üzerinde tutunabilirse ve zayıflayan alış hacimlerini tekrar kazanabilirse kripto para biriminde yeniden kanal direnci gündeme gelebilir. Ancak bunun için piyasada genel bir toparlanmayla birlikte XLM’de de alış hacimlerinin artmasına ihtiyaç duyuluyor. Aşağıda ise 0,4437 ve 0,4075 destekleri göz önünde bulundurulabilir.

Dirençler: 0,5022–0,5438–0,6000–0,6644

Destekler: 0,4730–0,4437–0,4075–0,3490

Ripple (XRP):

9MA’ya denk gelen 1,2556 direncinden dönüş alan XRP/USD 1,000 desteğine yöneldi. Aşırı satım bölgesinde fiyatlanan kripto para biriminin zaman zaman yukarı yönlü ataklar geliştirmesi normal karşılanırken hareketli ortalamayı ve 1,25 seviyelerini yukarı yönlü kırması alımları destekleyici olabilir. Aşağıda ise 1,000 ile 0,9417 bant aralığı olası düşüşlerde takip edilebilir. Özellikle bandın altına sarkmaması 4 saatlikte beliren trendin devamlılığı açısından önemli gözüküyor.

Dirençler: 1,2556–1,4013–1,4774–1,5866

Destekler: 1,0000–0,9417–0,8656–0,7200