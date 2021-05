Tesla ve SpaceX’in kurucusu olan Elon Musk, kripto paralar üzerindeki etkisini sürdürüyor. Milyarder iş adamının son tweeti sonrası kripto para birimi Dogecoin tekrar yükselişe geçti.

Çarşamba günü kripto paralarda yaşanan sert düşüşün ardından Dogecoin indiği 0,29 dolar seviyelerinden Musk’ın tweeti ile 0,40 dolar seviyesine çıktı.

Musk ise yaptığı paylaşımda “Penceredeki Doge ne kadar?” yazdı.

How much is that Doge in the window? pic.twitter.com/bxTkWOr50V

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2021