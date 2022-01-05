4- Ünlü isimlerin reklamlarına inanıp yatırım yapmayın

Günümüzde birçok ünlü isim ve “influencer” kripto para borsaları ile iş birliği yapıyor ve yatırımlarınız konusunda sizi yönlendiriyor. Ancak tanınmış isimlerin bir kripto para borsasının tanıtımını yapması, o firmanın gerçek veya güvenilir olduğunu anlamına gelmez. Bu nedenle olası bir kripto para dolandırıcılığı mağduru olmamak için güvenilir ve tanınmış borsalarda yatırımlarınızı planlamalısınız.