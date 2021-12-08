ABD Temsilciler Meclisi’ndeki Finansal Hizmetler Komitesi bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi kripto paralar ve yasal düzenlemeler olacak. Toplantıya katılacak kripto para şirketlerinin yöneticileri kongrenin katı kurallar belirlememesini isteyecekler.

NTV’de yer alan habere göre, bugün saat 18.00’de başlayacak toplantı öncesi kripto dünyasının önde gelen isimleri ABD’den sert tutum almamasını istedi. Temkinli kurallar talep eden isimler aksi takdirde piyasanın yer altına çekileceği uyarısında bulundu.

Coinbase CEO’su Alesia Haas, toplantı öncesinde sunumunu basınla paylaştı. Haas “Kamuoyu ile açık şekilde tartışılmış yasal çözümler ortaya konmadığı takdirde, ABD’nin gereksiz şekilde sıkıntılı ve ürkütücü yasalar, düzenlemeler ile karşı karşıya kalması riski var. Böyle bir duru, kripto aktivitesini yer altına veya offshore borsalara iter” dedi.

Komitede önde gelen 6 kripto firmasının temsilcisi de bulunacak.

Bitcoin 50 bin dolarda tutunmaya çalışıyor

Geçtiğimiz hafta sert düşüş yaşayan Bitcoin, güne düşüşle başlayarak 50 bin 462 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ethereum 4 bin 368 dolar, Dogecoin ise 0.18 dolarda.