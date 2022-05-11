Kripto paralar neden düşüyor? Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü’nün kripto paralar neden düşüyor sorusuna ilişkin yorumları şöyle:

“Kripto para piyasalarında yüksek dalgalanma, endişeler ve gittikçe azalan güven baremleri görmeye devam ediyoruz. Terra’nın stablecoini olan UST, 1:1 dolar sabitini yüksek sapma ile kaybetmesi sonrası artan endişeler, tekrar bu dengeyi kurmak için Bitcoin sattıkları iddiaları ile satış dalgasına dönüşmüştü.”

LUNA’nın 1 haftada yüzde 85 düştüğünü hatırlatan Süllü şöyle devam ediyor:

LUNA’daki karmaşa ve saldırını etkileri devam ederken bir taraftan da adeta düşene vurmak deyimi yerindeyse Janet Yellen yakın tarihli bir kongre oturumu sırasında stablecoin’lerin “hızla büyüyen fakat hızla artan riskler” olduğunu, stablecoin düzenlemeleri için bir an evvel aksiyon alınması gerektiğini belirtti.

Yani kripto para camiası LUNA’daki sorunlara ek olarak bir de regülasyon stresi yaşayabilir. Bugün ABD’de ayrıca enflasyon verileri açıklanacak. Tahminler yıllık manşet enflasyonun %8,5’ten %8,1’e gerilemesi yönünde. Ancak sorun artık enflasyon değil, sorun hem faizleri artıran hem de bilanço küçültmesine başlayacak olan ABD’de artan resesyon riski. Bu nedenle de saatlik ücretler verisinin önemi artmaya devam ediyor. Bu nedenle endeksler düşüyor, Nasdaq korelasyonu yüksek olan Bitcoin ve öncülüğünde diğer kripto paralar geriliyor, altın değer kaybı yaşamıyor. Bugün enflasyon endişeleri bir nebze olsun düşmesi kripto paralarda tepki alımları sağlayabilir. Fakat henüz LUNA’nın kurtarılmasına ilişkin desteklenen bir durum oluşmadığı için bu yükselişler tepki mahiyetinde, geçici olabilir.

Öte yandan Bitcoin ve Ethereum yaşanan sert kayıpların ardından bugün yeşile döndü. Saat 12:48 itibarıyla Bitcoin 31 bin 500 dolardan, Ethereum 2 bin 420 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Ancak sabit coinlerdeki düşüş sürüyor. TerraUSD (UST) son 24 saatte yüzde 50 düşüşle 0,44 dolara kadar geriledi. Terra ise (LUNA) yüzde 87,8 kayıpla 3 bin 52 dolara düştü.