Kripto para borsası FTX’in iflas başvurusu yapmasıyla sonlanan süreç kripto varlıklarda önemli düşüşe sebep oldu. Bitcoin ve Ethereum’da haftalık kayıp yüzde 20’yi aştı.

Kripto para borsası FTX, rakibi ve dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile arasında çıkan sorunların ardından likidite sıkıntısı yaşamaya başladı.

FTX’in Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried, şirketinin likidite sorununu çözebilmek için 8 Kasım’da Binance Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Changpeng Zhao ile görüşmelere başlamış ve taraflar Binance’in FTX’i satın almasına yönelik niyet mektubu imzalamıştı.

Binance, görüşmelere başlanmasından kısa bir süre sonra FTX’i satın almaktan vazgeçtiğini duyurmasının ardından, FTX iflas başvurusunda bulunurken, şirketin CEO’su Bankman-Fried da istifa etti.

Zhao, İngiltere merkezli Financial Times gazetesine verdiği röportajda, 1 trilyon dolarlık dijital varlık piyasasının 2008’deki finansal çöküşe benzer bir krizle karşı karşıya olduğunu aktardı.

Bu gelişmelerle kripto para piyasaları negatif bir seyir izlerken, Bitcoin Kasım 2020’den bu yana en düşük seviye olan 15.588 dolara kadar gerilerken, hafta başından bu yana yüzde 21, Ethereum yüzde 23 değer kaybetti.