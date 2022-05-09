Kripto paralarda kan kaybı sürüyor. Fed’in faiz kararıyla düşüşünü hızlandıran Bitcoin, 10 ayın en düşük seviyeye geriledi.

Bitcoin, yatırımcıların küresel riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla 2021 Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bitcoin’de son 24 saatte düşüş yüzde 3’ü aşarak 33 bin 654 dolara geriledi. Bitcoin’deki aşağı hareket diğer kripto paralara da yansıdı.

Ethereum’da kayıp yüzde 3,88. 2 bin 462 dolardan işlem görüyor. Dogecoin yüzde 3,56 düşüşle 12 centte. Solana yüzde 4,78, Terra yüzde 4,33, Cardano yüzde 6,35 düşüş yaşadı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım kararı kripto paralardaki düşüşte etkili oldu. ana sebebi olarak aldığı faiz almış olduğu faiz artırım aksiyonu başrol oynuyor. Fed faizi 50 baz puan artırarak yüzde 1’e yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell, Haziran ve Temmuz ayları için de 50’şer baz puanlık artışa sıcak baktıklarını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte dolar küresel piyasalarda güç kazanırken ABD borsaları ve kripto paralarda da gerilemeler görüldü.