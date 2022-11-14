Kripto paralarda, dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası FTX’in iflas açıklaması sonrası yaşanan düşüş yeni haftaya da taşındı.

FTX’in geçen hafta cuma günü iflas başvurusunda bulunmasının ardından, konuya ilişkin haber akışı kripto para piyasalarına ilişkin soru işaretlerini artırıyor.

ABD basınında çıkan haberlere göre, FTX’in elindeki varlıklarda yaşanan sert düşüş ve bazı kurumların izinsiz şekilde fonlarını geri almaları sonucu birçok yatırımcının parasını geri alamayacağı belirtiliyor.

Dünyanın en büyük ikinci kripto para piyasasında yaşananlar güven problemini artırırken, geçen hafta yüzde 22’den fazla değer kaybeden Bitcoin, şu sıralarda 16 bin doların altında işlem görüyor. Geçen hafta yüzde 30’u aşan kayıplar yaşayan Ethereum da, 1.232 dolarda.