Piyasalar bu hafta gerçekleşecek FOMC toplantısına odaklanırken, kripto para borsası ise yarın bir araya gelecek kripto paraların CEO’ları ile Senatörlerin görüşmesine odaklandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü, şunları söyledi:

“Fed’den ne beklemeli girizgahı ardından ABD’de son 40 yılın zirvesini gören ve ‘geçici’ denmesine rağmen bir türlü gerilemeyen TÜFE nedeniyle Fed’in 2023’teki ilk faiz artırım planlarında değişikliğe götüreceği benziyor. Bu haftaki toplantıda varlık alım programının ne zaman sona ereceği bilgisi faiz artırım tarihleri hakkında tahminleri kuvvetlendirecek. Kripto paralar, altın ve endekslerin gözü Çarşamba günü FOMC toplantısının sonuçlarında olacak. Fed’in sene içinde kaç faiz artışına gidebileceği işin en değerli bilgisi olacak. Neticede yüzde 7’ye yaklaşan manşet enflasyon 25bp faiz artışı ile kontrol edilmesi beklenemez. Kripto paralar Fed öncesi sakin ve yerini koruyor. Piyasa geçen hafta Cumartesi günü yaşanan sert düşüş sonrası halen daha toparlanamadı. Ancak yarınki Senatörler-CEO’lar görüşmesinde Senatörler geliştirici yasaların çıkması gerektiği konusunda ikna olursa 2022’de korkulan regülasyon söylemlerini yerini dostane düzenleme fiyatına bırakabilir ve yarın fiyatlamalarda dalgalanma görülebilir. Bitcoin bir türlü 50.000$ seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Bununla birlikte Ethereum da 3900$ seviyesini aşağı kırması halinde düzeltme 3400-3200$ bölgelerine kadar devam edebilir”