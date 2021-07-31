En büyük kripto para Bitcoin, 42 bin dolara yükselerek mayıstan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ani yükselişte New York merkezli varlık yönetimi firması GoldenTree’nin Bitcoin’i bilançosuna eklediği haberlerinin etkili olduğu belirtilidi. Kripto para lideri şu dakikalarda 41 bin seviyelerinden işlem görüyor.

Hafta başında Amazon’un Bitcoin ile ödeme kabul edeceği iddialarının ardından 40 bin dolarların üzerine çıkan Bitcoin, şirketin iddiaları yalanlamasından sonra 38-39 bin dolar seviyesine gerilemişti. Dün Binance’den gelen olumsuz haberler nedeniyle günün çoğunu olumsuz bölgede geçiren Bitcoin, dün gece yeniden yükselişe geçti.

42 bin doları gören Bitcoin, Saat 09.50 itibarıyla yüzde 4 artışla 41 bin 494 dolardan işlem görüyor. Bitcoin ile birlikte değer kazanan Ethereum ise 2 bin 433 dolar seviyelerinde.

Ani yükselişte New York merkezli varlık yönetimi firması GoldenTree’nin Bitcoin’i bilançosuna eklediği haberlerinin etkili olduğu belirtiliyor.