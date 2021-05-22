JP Morgan’ın raporuna göre kurumsal yatırımcı, son dönemde fiyatı hızla eriyen kripto paralardan altına dönüyor. Altın son bir ayda yüzde 5 değer kazanırken, Bitcoin’deki kayıp yüzde 40’ları buldu.

Geçtiğimiz hafta Tesla CEO’su Elon Musk’ın artık kripto paralarla Tesla otomobil satışlarının yapılmayacağını duyurması, bazı devletler tarafından kripto paralara düzenleme getirileceğinin açıklaması ve Çin’in finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamasının ardından bitcoin ve kripto paralarda pandeminin başından beri en büyük düşüş kaydedildi.

Bloomberg’in haberine göre kripto para piyasasında yaşanan sert düşüş bitcoinin altına rakip bir yatırım aracı olduğu görüşünün geçerliliğini azaltıyor.

Halen kimileri bitcoinin saklama aracı olarak önemli bir dijital para birimi olduğunu düşünse de yaşanan oynaklık böyle olmayabileceğini aktarıyor.

CNBC’nin haberine göre JPMorgan’ın son raporu, vadeli sözleşmelere göre yatırımcıların bitcoinden uzaklaşarak tekrar altına yatırım yapmaya başladıklarını ortaya koyuyor.

Kurum Salı günü yayımladığı raporunda kurumsal yatırımcıların kripto paralardan çıkarak altına döndüğünü aktardı.

Ancak JPMorgan, uzun vadede bitcoin ile ilgili havanın olumlu olduğuna da işaret etti.

‘Bitcoin halen gelişmekte olan bir yatırım aracı’

Bloomberg’e konuşan foreks ticareti araştırma şirketi Oanda’dan kıdemli piyasa analisti Edward Moya, 2020 ve bu yıl Nisan ayı boyunca en iyi performans gösteren varlığın bitcoin olması dolayısıyla, kripto paranın iyi bir yatırım aracı olduğunu söylemenin son dönemde daha kolay olduğunu vurguluyor.

Ancak Moya’ya göre bu hafta yaşanan değer kaybı bir alarm sinyali olmalı, kripto paralar enflasyona karşı önlem alınacak bir araç olarak görülmesi yerine riskli bir araç olarak değerlendirilmeli.

Bitcoin’in son 60 günde yükseliş ve düşüş eğilimi, altından çok daha fazla.

Altında yükseliş sürüyor

Altın ise üç haftadır değer kazanmaya devam ediyor. Bunda doların değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirisinin dengesiz olmasının da rolü var.

Singapur merkezli bir yatırım şirketinin müdürü olan Brian Lan, altının değer kazanmasında kripto paralarda yaşanan değer kaybının da rolü olduğu görüşünde.

Fiziksel olarak altına yatırım yapma şansı veren xbullion adlı yatırım şirketinin CEO’su David Lightfoot ise bitcoinin halen gelişmekte olan bir yatırım aracı olduğunu vurguluyor.

Altın gibi bitcoinin de arzının sınırlı olduğunu aktaran Lightfoot, benzer bir oynaklığın ilk keşfinin ardından petrol cephesinde de yaşandığını aktarıyor.

Londra merkezli Blu Family Office şirketinden Christian Armbruester de Bloomberg’e yaptığı açıklamada, “Kripto paralara yatırım yapan birinin oynaklık ile mücadele edebilmesi gerek. Hepsi yapılan yatırımın büyüklüğü ile ilgili. Fırsatlar halen var, çünkü dijital varlık alanı büyüyor” dedi.