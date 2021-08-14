Londra Yüksek Mahkemesi, dünyanın en büyük kripto para Borsalarından biri olan Binance’e, kullanıcılarından birinin 2,6 milyon dolarlık bir saldırının kurbanı olduğunu söylemesinin ardından bilgisayar korsanlarını tanımlamasını ve hesaplarını dondurmasını kararlaştırdı.

Kamuoyuna açıklanan kararda, bir Yüksek Mahkeme Yargıcı, yapay zeka şirketi Fect.ai’nin Binance’in bilgisayar korsanlarını tespit etmek ve ardından varlıkları takip etmek ve ele geçirmek için adımlar atmasını talep etti.

Sektörde nispeten küçük bir meblağ olmasına rağmen, dava Binance’i ilgilendiren ilk halka açık davalardan biri ve İngiliz mahkeme sisteminin kripto para birimi platformlarında dolandırıcılıkla mücadele etme becerisinin bir testi olacak.

Konuyla ilgili olarak Binance’den yapılan açıklamada, “Binance, güvenlik politikalarımız ve kullanıcıların platformumuzu kullanırken korunmalarını sağlama taahhüdümüz doğrultusunda şüpheli etkinliği olduğu belirlenen hesapları rutin olarak dondurur” denildi. (BloombergHT)