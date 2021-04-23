Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin’in Türkiye’deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti.

MASAK’tan edinilen bilgilere göre, Vebitcoin firması ve yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

Başkanlık, işlemlerini durdurduğunu açıklayan firmanın Türkiye’de bulunan tüm finansal kuruluşlardaki hesaplarına bloke koydu.

MASAK, kripto para platformu Thodex’in Türkiye’de bulunan finansal kuruluşlar nezdindeki hesaplarına da bloke koymuş, firma ile sahibi hakkında inceleme başlatmıştı.

VEBITCOIN İŞLEMLERİN DURDURULDUĞUNU DUYURMUŞT

Şirketten yapılan açıklamada, “Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız” denilmişti.