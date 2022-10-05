McDonald’s, İsviçre’nin Lugano kentinde Bitcoin (BTC) ile ödeme hizmeti başlattı.

ABD merkezli fast food zinciri McDonald’s, İsviçre’nin Lugano kentinde Bitcoin (BTC) ile ödeme hizmeti başlattığını açıkladı.

Kentteki restoranlarda bugünden itibaren Bitcoin ile yemek siparişi verme ve ardından bir mobil uygulama yardımıyla normal kasada ödeme yapılabilecek.

İsviçre’nin Lugano Belediye Başkanı Michele Foletti, geçtiğimiz mart ayında Bitcoin (BTC) ve Tether’i (USDT) yasal para birimi yapma kararı aldığını duyurmuştu. Şehirde 200’den fazla mağaza ve işletmenin kripto ödemelerini kabul etmesi bekleniyor.