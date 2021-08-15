İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Yüksel, Lionel Messi’nin PSG kulübüne transferinde kripto para kullanılmasına ilişkin olarak olayın reklam yönüne dikkati çekerek, “Messi ve diğer sporcuların maaşlarının bir kısmının kripto para ile alması sonucunda, bu ürünlerin (kripto para) tekrardan güven tazeleyeceği kanaatindeyim.” diyor.

Fransız kulübü Paris Saint Germain’e (PSG) transfer olan dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi’nin ücretinin bir bölümünü “PSG Fan Token” olarak alacağının açıklanmasıyla gözler tekrar kripto paralara ve kulüplerin çıkardığı dijital varlıklara çevrildi.

Konu ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Serhat Yüksel, Messi’nin transferinde fan (taraftar) token kullanılmasının sürpriz olmadığını söyledi. Blokzincir teknolojisinin çok ciddi anlamda gelişmekte olduğunun altını çizen Yüksel, “Bu uygulamalar çok kısa süre içerisinde hayatımızın birçok alanında var olacaklardır. Kripto para da bu teknolojinin önemli uygulamalarındandır. Tabii ki bu uygulamanın Messi’nin transferinde gerçekleşmesi önemli ölçüde dikkati çekmiştir.” diye konuştu.

Kripto paraların reklamı yapılıyor

Dikkat edilmesi gereken başka bir konunun da kripto paraların reklamının yapılması olduğuna dikkati çeken Yüksel, şunları söyledi:

“Bu reklam ayrıca güven verici niteliktedir. İnsanlar, ‘Messi bile parasını bu şekilde alıyorsa bu ürünler güvenlidir. Demek ki ben de paramı bu araçlara yatırabilirim’ diyeceklerdir. Bu süreç ileriki zamanlarda kripto paraların kullanımını önemli ölçüde artıracaktır. Şunu hatırlamak gerekir ki bir süre önce kripto paralar çok popülerdi. Bu çerçevede, yatırımcılar tarafından ciddi ölçüde tercih edildi. Hatta Amerikan doları, avro ve altın gibi araçlara ek olarak kripto paraların da değerleri takip edilmeye başlandı. Bu süreçte, belirli bir kesim kripto paraları oldukça eleştirdi. Bu dönemlerde bazı kişilerin kripto paralardan zarar etmesi sonucunda, bu ürünlere az da olsa güven kaybı oluştu. Messi ve diğer sporcuların maaşlarının bir kısmının kripto para ile alması sonucunda, bu ürünlerin tekrardan güven tazeleyeceği kanaatindeyim.”

“Messi transferi sonrası kripto paralara yöneliş oldu”

Doç. Dr. Yüksel, haberin ardından kripto piyasalarında hareketlilik yaşandığına işaret ederek, “Bu açıklama sonucunda piyasada yaşananlar da söylediklerimizi destekler niteliktedir. Bu haberin ardından, kulübün kripto paralarında kar artışı meydana geldi. Transfer haberinin duyulmasından sonra, yatırımcılar önemli ölçüde kulübün kripto paralarına yöneldiler. Bu durum da bahsi geçen bu kripto paraların değerinin yükselmesine ciddi anlamda katkı sağladı. Özetle, Messi’nin transferini Paris Saint-Germain takımının çok akıllı bir şekilde değerlendirdiği görülmektedir.” diye konuştu.

“PSG Fan Token”ın nasıl bir para birimi olduğu hakkında da bilgiler veren Yüksel, “Messi örneğinde durumu incelediğimizde, Paris Saint-Germain takımı ücretin bir kısmını ‘PSG Fan Token’ şeklinde ödeyecektir. Peki nedir bu “PSG Fan Token”? Bunlar blokzincirde basılan ve tahsil edilebilen dijital varlıklardır. PSG takımı burada kripto para borsalarıyla anlaşarak Token oluşturmaktadır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bunlar kripto paralardır. Ama dijital olarak tahsil edilebilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

Kripto para değerlerinin değişebilir olmasına da dikkati çeken Yüksel, “Messi’ye ödenen kripto paralara talep arttığı durumda, futbolcunun elindeki paralar daha değerli hale gelecektir. Yani Messi piyasadaki talep artışı sonucunda, PSG ile anlaştığı transfer ücretinden daha fazla para elde edebilecektir. Tabii ki bu durumun tersi de söz konusudur. Bu süreçte PSG Token ürününe olan ilgi düşseydi eğer, Messi’nin elindeki varlıklar daha değersiz olacaktı.”