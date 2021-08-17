Teknoloji devi Microsoft, yazılım korsanlığıyla mücadele etme blockchain teknolojisinden yararlanacak. Projenin Ethereum blokzincir tabanını kullanacağı üzerinde kurulması planlanıyor.

ABD’li teknoloji devi Microsoft, işletim sistemi Windows’un ve Office programlarında dijital korsancılığı önlemek adına Ethereum blok zinciri tabanlı Argus adında yeni bir sistem kullanacaklarını açıkladı.

Dünya çapında birçok dev teknoloji şirketleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak ve dijital korsancılıkla mücadele etmek adına blok zinciri tabanlı koruma sistemleri geliştirmeye başladı. Bu iş için kolları sıvayan ilk isimlerden biri, Hindistan’da bilgi teknolojisi hizmeti sunan önemli şirketlerden Tech Mahindra’ydı ve şimdi bu kervana Microsoft’un da katılacağı açıklandı.

WebTekno’nun haberine göre, ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Windows işletim sistemi ve Office programlarında dijital korsanlığı engellemek adına Ethereum blok zincir tabanlı şeffaf bir teşvik sistemi kullanacaklarını açıkladı. Microsoft’un araştırma departmanı AliBaba ve Carneige Mellon Üniversitesi’nin katılımıyla hazırlanan raporda yer alan bilgilere göre bu sistem, korsan içeriğin kaynağa kadar takip edilmesine olanak sağlayarak içerikleri sızdıran muhbirlerin tespit edilmesini kolaylaştıracak.