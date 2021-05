Kripto para piyasası Tesla CEO’su Elon Musk’ın açıklamalarıyla yeni haftada da düşüşle başladı. Tesla’nın bir süre önce Bitcoin ile ödeme almayı durdurmasının ardından Elon Musk, Tesla’nın elindeki kalan Bitcoin varlıklarını satmış olabileceğinin ya da satacağını sinyalini verdi. Açıklamanın ardından Bitcoin 42 bin dolara kadar düşerken, kripto piyasası son 24 saatte yüzde 10’dan fazla daraldı. Bitcoin, DOGE, XRP ve Ethereum’da son durum şöyle….

Çevreci nedenlerle Bitcoin’i eleştiren Elon Musk, Tesla’nın elinde tuttuğu Bitcoin’leri satabileceği sinyalini verdi.

Musk, Mr. Whale isimli bir twitter adresinden yapılan “Bitcoin yatırımcıları önümüzdeki çeyrekte Tesla’nın elinde tuttuğu Bitcoin’leri sattığını fark ettikleri zaman kendilerini tokatlayacaklar. Elon Musk’a yönelik nefret göz önüne alındığında, onu suçlamazdım…” paylaşımına “Kesinlikle” diye yanıt verdi.

Musk’ın bu paylaşımının ardından Bitcoin 42 bin dolara kadar geriledi.

Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their #Bitcoin holdings.

With the amount of hate @elonmusk is getting, I wouldn’t blame him…

— Mr. Whale (@CryptoWhale) May 16, 2021