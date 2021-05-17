Kripto para piyasası Tesla CEO’su Elon Musk’ın açıklamalarıyla yeni haftada da düşüşle başladı. Tesla’nın bir süre önce Bitcoin ile ödeme almayı durdurmasının ardından Elon Musk, Tesla’nın elindeki kalan Bitcoin varlıklarını satmış olabileceğinin ya da satacağını sinyalini verdi. Açıklamanın ardından Bitcoin 42 bin dolara kadar düşerken, kripto piyasası son 24 saatte yüzde 10’dan fazla daraldı. Bitcoin, DOGE, XRP ve Ethereum’da son durum şöyle….

Çevreci nedenlerle Bitcoin’i eleştiren Elon Musk, Tesla’nın elinde tuttuğu Bitcoin’leri satabileceği sinyalini verdi.

Musk, Mr. Whale isimli bir twitter adresinden yapılan “Bitcoin yatırımcıları önümüzdeki çeyrekte Tesla’nın elinde tuttuğu Bitcoin’leri sattığını fark ettikleri zaman kendilerini tokatlayacaklar. Elon Musk’a yönelik nefret göz önüne alındığında, onu suçlamazdım…” paylaşımına “Kesinlikle” diye yanıt verdi.

Musk’ın bu paylaşımının ardından Bitcoin 42 bin dolara kadar geriledi.

Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their #Bitcoin holdings. With the amount of hate @elonmusk is getting, I wouldn’t blame him… — Mr. Whale (@CryptoWhale) May 16, 2021

Kripto para piyasası yüzde 10 eridi

Piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 10’dan fazla daralarak 2 trilyon 84 milyar dolara geriledi.

Bitcoin, DOGE, XRP ve Ethereum’da son durum

Bitcoin’in (BTC) fiyatı da aynı süreçte yüzde 10 değer kaybederek 42 bin dolara kadar geriledi. Şu dakikalarda 44 bin dolar seviyesinde işlem gören BTC’nin son yedi günlük değer kaybı da yüzde 25’i geçti. Bitcoin’in toplam piyasa büyüklüğü 800 milyar dolara geriledi.

Ethereum da fiyatı yüzde 13’den kayıpla 3 bin 388 dolara geriledi.

Ripple (XRP) cephesinde de düşüş gözlemlendi. XRP yüzde 11’den fazla değer kaybederek 1.39 dolara indi.

Önceki haftalarda 70 dolara cente kadar çıkan DOGE’un fiyatı da yüzde 8 düşüş göstererek 0.49 dolar oldu.