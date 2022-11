Kripto para piyasalarında FTX’in yarattığı depremin etkileri sürerken El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele yarından itibaren her gün 1 Bitcoin alacaklarını açıkladı.

El Salvador, Eylül 2021’de Bitcoin’i resmen tedavüle sokan ilk ülke olmuştu. Ülkede işletmelerin kripto para birimi Bitcoin’i kabul etmesinin önü açılırken, şirketler ve vatandaşlar vergi ödemelerini dahi kripto para ile yapabilecek hale gelmişti.

Eylül 2021’den bu yana resmi olarak Bitcoin alımı yapan El Salvador bugüne kadar söz konusu yatırımlarından 65.5 milyon dolar zarar etti.

Bitcoin’de dünyanın en büyük ikinci kripto para borsası FTX’in iflasıyla kayıplar artarken, ne yapacağı merak konusu olan Bukele’den açıklama geldi.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni bir Twitter paylaşımında Bitcoin yatırımlarını artıracaklarının mesajımı verdi. Bukele, paylaşımında 18 Kasım’dan itibaren her gün 1 Bitcoin alacaklarına işaret etti.

We are buying one #Bitcoin every day starting tomorrow.

— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 17, 2022