Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, CNBC’ye verdiği röportajda gelecek seçimler, dolar, kripto para birimleri hakkında açıklamalarda bulundu

Putin, gelecek seçimlere katılıp katılmayacağına ilişkin, “Hep bu cevabı veriyorum. Bir sonraki seçimler (2024) için daha çok zaman var. Bu konudaki konuşmalar durumu istikrarsızlaştırır. Tüm devlet kurumlarının, yapılarının kendinden emin bir şekilde çalışması, geleceğe sakin biçime bakması için mevcut durum sakin olmalı” dedi.

Yeni dönem için aday olma hakkı olduğunu söyleyen Putin, ancak bu konuda alınmış bir karar olmadığını ekledi.

‘ABD BİNDİĞİ DALI KESİYOR’

Doların dünyanın rezerv para birimi olarak konumunu baltaladığını kaydeden Putin, ABD’nin parasını yaptırım aracı haline getirerek büyük bir hata yaptığını söylüyor. Putin, “ABD’nin bindiği dalı kestiğini söylemek mümkün. Zira doların dünya çapında rezerv para birimi olması kesinlikle bir avantaj, ancak onlar bu şekilde bu pozisyonu baltalıyorlar, anlık siyasi durum uğruna kendi stratejik ekonomik çıkarlarına zarar veriyorlar” dedi. Putin, birçok ülkenin dolar varlıklarının azaldığını, Rusya’nın da bu yolda ilerlediğini ancak tamamıyla dolardan vazgeçmek gibi bir niyetleri olmadığını da söyledi. .

Putin, “Şu an sözgelimi enerji kaynakları için, öncelikle de petrol için dolarla ödeme yapılmasından memnunuz” dedi.

PUTİN’DEN KRİPTO PARA YORUMU

Putin, kripto paranın bir hesap birimi olabileceğini ancak bu para birimlerinde çok dalgalanma olduğunu kaydetti.

“Bir yerden bir yere fon aktarmak için evet, ama özellikle de enerji kaynağı ticaretinde kullanımı için henüz erken olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanan Putin, bu para birimlerinin şu anda hiçbir şeyle desteklenmediğine vurgu yaptı.

Putin, “İleride nasıl olacağına bakacağız, belki bir gün birikim aracı haline gelebilir. Bu piyasada nasıl dalgalanmalar olduğunu görüyoruz. Şimdilik erken” dedi.