Kripto parayı resmi para birimi ilan eden ilk ülke konumundaki Orta Amerika ülkesi El Salvador’un ardından Küba da kripto para birimlerini tanıyıp, gerekli düzenlemeleri yapma kararı aldığını duyurdu.

Küba hükümeti, ülkede yapılan ödemelerde kripto para birimlerini tanıyacağını, konuya ilişkin gerekli düzenlemeleri getireceğini açıkladı.

Bloomberg’in haberine göre Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, Küba Merkez Bankası’nın bu tür para birimleri için gereken kuralları ve ilgili hizmetleri sağlayanlara nasıl ruhsat vereceğini belirleyeceği ifade edildi.

Merkez Bankası’nın “sosyoekonomik çıkarlar nedeniyle” kripto para birimlerinin kullanımına izin verebileceği belirtilen kararda, devletin operasyonların kontrol edildiğini garanti etmesi gerektiği de bildirildi.