Rusya Merkez Bankası Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Şvetsov, “duygusal alımların” önüne geçmek amacıyla ülkedeki bankalardan kripto borsalarına yönelik ödemelerin yavaşlatılacağını açıkladı.

Şvetsov, Soçi’de düzenlenen “Rusya’nın Bankaları-21. Yüzyıl” adlı forumda kripto para piyasalarındaki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Kripto piyasalar üzerine küresel çapta tartışmalar yapıldığına işaret eden Şvetsov, “Kripto para birimlerini bazı ülkeler yasal hale getirirken, bazıları yasaklıyor. Tüm bunların yüksek teknolojiye sahip finansal bir saadet zinciri gibi çökmesi de ihtimal dahilinde. Neden ve ne zaman çökecek? Bunun yüzlerce nedeni olabilir, neden olmayacağına dair de onlarca sebep, yüzlerce cevap olabilir. Bizim açımızdan bu büyük bir mayın tarlası.” diye konuştu.

Ülkedeki bankacılık sistemiyle birlikte kripto para piyasalarına ilişkin çeşitli çalışmalar başlattıklarını aktaran Şvetsov, “Bankaların, kripto borsalarına ödemeleri yavaşlatması ve bu tür ürünlerin duygusal bir şekilde satın alınmasını engellemesi için bankacılık sistemi ile çalışmaya başladık.” dedi.

Şvetsov, Rusya Merkez Bankası’nın da kripto paralara yönelik yapılan yatırımların risklerini vatandaşlara anlatması gerektiğini söyledi.