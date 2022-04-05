ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkan Gary Gensler, çoğu kripto para biriminin bir grup ve kâr beklentisiyle halktan para toplayan girişimcileri içerdiğini söylediği konuşmasında, piyasadaki token’ların büyük çoğunluğunun SEC tarafından denetlenmesi gereken dijital varlıklar olduğunu dile getirdi.

SEC Başkan Gensler, Pensilvanya Üniversitesi hukuk Fakültesi’nin Sermaye Piyasaları Birliği Yıllık Konferansı’nda yaptığı konuşmada, token’ların büyük çoğunluğunun SEC tarafından denetlenmesi gereken dijital varlıklar olduğunu açıkladı.

Çoğu kripto para biriminin bir grup ve kâr beklentisiyle halktan para toplayan girişimcileri içerdiğini söyleyen Gensler, Bitcoin’e atıfta bulunarak Bitcoin’in bir emtia gibi düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg HT’nin haberine göre Gensler ayrıca Binance, Coinbase ve Kraken gibi kripto para Borsalarına daha fazla inceleme getirme niyetlerinin olduğunu yineledi. Gensler, platformların kaydedilmesi ve borsalar gibi düzenlenmesi konusunda SEC çalışanlarını yönlendirdiğini dile getirdi.

En büyük beş dijital varlık platformunun, tüm kripto alım satım faaliyetlerinin yüzde 99’unu oluşturduğunu kaydeden Gensler, büyük kripto platformlarının kaydedilmesinin, kripto varlıkların ABD yasalarına uyumlu hale getirmenin ilk adımı olacağını belirtti.