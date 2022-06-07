ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance Holdings Ltd’nin beş yıl önce faaliyete geçtiği sırada BNB’yi satarak menkul kıymet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, ABD’li düzenleyiciler Binance’in beş yıl önce faaliyete geçtiği sırada şu anda dünyanın beşinci en büyük token’ı olan BNB’yi satarak menkul kıymet kurallarını ihlal edip etmediğini araştırıyor.

Edinilen bilgiye göre müfettişler, 2017’de ilk coin teklifinin kuruluşa kayıtlı olması gereken bir menkul kıymetin satışına denk gelip gelmediğini inceliyorlar.

Piyasa uzmanları, BNB’nin incelenmesinin Washington’da birden fazla soruşturmayla karşı karşıya olan Binance için rahatsız edici bir gelişme olduğu kanısında.

Binance, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, düzenleyicilerle devam eden görüşmeler hakkında yorum yapmalarının uygun olmayacağını fakat düzenleyiciler tarafından belirlenen tüm gereklilikleri karşılamaya devam edeceklerini aktardı.