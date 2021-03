Bitcoin ve kripto paralara en büyük desteği veren ünlü iş insanı Elon Musk’tan kritik bir adım geldi. Tesla CEO’su Elon Musk, Bitcoin kullanılarak Tesla marka araçların alınabileceğini açıkladı.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak” dedi.

Pay by Bitcoin capability available outside US later this year

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021