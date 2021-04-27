ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla, ilk çeyrekte Bitcoin satışlarından 101 milyon dolar kâr etti.

Tesla, 2021 yılı Şubat ayı başında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alımı yapmıştı. Şirket, elindeki Bitcoin’lerin yüzde 10’unu sattığını açıkladı. Bloomberg, Tesla’nın Bitcoin satışından 272 milyon dolar gelir elde ettiğini ve bu satıştan net kârının 101 milyon dolar olduğunu aktardı. Söz konusu kâr, Bitcoin’in 438 milyon dolarlık rekor ilk çeyrek kârının yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

Bu haberin ardından Bitcoin yüzde 3’ü aşan değer kazancıyla 54 bin 768 dolara kadar yükseldi.

‘BITCOIN BİRİKTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Tesla’nın CFO’su (mali işler müdürü) Zachary Kirkhorn, “Bitcoin’in değerine uzun vadede inanıyoruz. Elimizdekileri uzun vadeli olarak tutmak ve müşterilerimizin araç satın alırken ödediği Bitcoin’leri biriktirmek istiyoruz” dedi.

tadını çıkarıyordu.

Tesla’nın CEO’su Elon Musk, 24 Mart’ta yaptığı açıklamada, Bitcoin ile araç satışına başladıklarını duyurmuştu.

Tesla’nın 1,5 milyar dolarlık yatırımı, araç satışlarında Bitcoin ile ödeme imkanı ve Elon Musk’ın sosyal medyada Bitcoin’i olumlayan paylaşımları, kripto para biriminin bu yılki değer artışında etkili olmuştu.

Musk, Aralık ayında Bitcoin ile ilgili ilk tweet paylaşımını yaptığında kripto para 23 bin dolar civarında bulunuyordu. Tesla’nın 1 milyar dolar değerinde Bitcoin almasıyla beraber, kripto paranın değeri 47 bin dolar seviyesini aşarak geçen sürede iki katına çıkmış oldu.

Tesla, 2021’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artışla 10,4 milyar dolarlık rekor gelir elde etmişti.