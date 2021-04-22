Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsalarından Thodex’te iki gündür işlem yapılamıyor. Şirketin twitter’dan yaptığı son açıklama 4-5 günlük bakım çalışması nedeniyle işlemlerin durduğu yönünde. Ancak bugün basına yansıyan iddialar bir hayli farklı… 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusunun 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına çıktığı iddia ediliyor.

Türkiye kripto para dünyası bugün büyük dolandırıcılık iddiasını konuşuyor. Habertürk‘ten Rahim Ak’ın haberine göre mağdur avukatı Oğuz Evren Kılıç, Thodex’in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer’in (20 Nisan) saat 18.00’de İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, “Bir kaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer’in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar” dedi. Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex’de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, “Borsada aylık 100 milyar liralık yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası” diye konuştu.

Öte yandan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını kapattı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan‘ın haberine göre ise 2017 yılında kurulan Thodex’in son dönemde ulaştığı hacim ve portföy yapısına bakıldığında 17 Nisan Cumartesi günü oldukça dikkat çekici. 17 Nisan günü 1 milyar 334 milyon dolarlık işlem gerçekleştirilmiş. Bu rakam son 3 aylık dönemde Thodex’te bir günde gerçekleşen açık ara en yüksek rakam olarak kayıtlara geçmiş.

ÜYE TOPLAMAK İÇİN 2 MİLYON DOGE DAĞITACAĞINI DUYURDU

Habere göre Thodex geçen ay yaptığı kampanya ile borsasına yeni üye olanlara Dogecoin dağıttığını da şu ifadelerle duyurmuş: “THODEX 2.000.000 Dogecoin dağıtıyor! Sen de üye ol, 2 milyon Dogecoin’den 150’si senin olsun.”

THODEX’İN HESAPLARINDAN PAYLAŞILAN AÇIKLAMALAR

Thodex’in sosyal medya hesabında ise 19 Nisan’da “Dogecoin (DOGE) işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştiriyoruz… Anlayışınız için teşekkür ederiz” mesajı paylaşılmış.

20 NİSAN’DA İKİNCİ AÇIKLAMA

20 Nisan’da ise “Önemli Bilgilendirme” başlığı ile “Son zamanlarda borsamızda yaşanan çekim sorunları nedeniyle 20.04.2021 saat 20:00 itibariyle planlı bakım çalışması yapılacak ve çalışma yaklaşık 6 saat sürecektir. Bakım çalışmamızın ardından tüm sorunları gidermiş şekilde yeniden hizmetinizde olacağız” açıklaması yapılmıştı.

ŞİRKET’TEN SON TWEET

Ancak sistem devreye girmeyince 21 Nisan’da ise Thodex’ten yine “Önemli Bilgilendirme” başlığıyla şu son açıklama yapılmış.

“İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir, şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır… Daha güçlü ortaklarla sizlere güvenli altyapımızla hizmet vermeye devam etmek için çalışıyoruz.”